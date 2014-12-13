На блокпосту в районе Попасной бойцы Нацгвардии задержали автомобиль с 1 млн грн

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в автомобиле, кроме водителя, находились еще двое жителей Луганска.

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Во время общения с водителем бойцы батальона получили от него предложение отпустить автомобиль без досмотра за вознаграждение. "Однако бойцы такое предложение не приняли, и во время осмотра автомобиля под задним сидением в специально оборудованном тайнике обнаружили значительную сумму денег в национальной валюте (более 1 млн грн)", - говорится в сообщении.

Пассажиры автомобиля сначала не смогли мотивированно объяснить происхождение денег и точную сумму, но потом стали объяснять, что вроде бы до сентября продавали свиней на территории так называемой "ЛНР", и с того времени хранили деньги, чтобы приобрести рефрижератор.

Автомобиль и задержанные лица были доставлены в расположение оперативного подразделения СБУ для организации проведения проверки.

При проверке их телефонов установлено, что водитель автомобиля контактирует с лидерами и членами незаконных вооруженных формирований "ЛНР".