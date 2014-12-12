Боевики используют «режим тишины» для формирования «армии Новороссии» – Тымчук

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народный фронт», об этом Тымчук заявил в комментарии журналистам.

Он выразил мнение, что многодневное «время тишины» на востоке Украины свидетельствует о том, что «сейчас украинская власть начала получать то, к чему она стремилась еще, начиная с сентября, с подписанием Минских соглашений».

«То есть мы констатируем резкое уменьшение количества обстрелов, но нас смущает тот факт, что российские террористические войска проводят перегруппировку своих сил», - заявил Попов.

«Во-вторых, идет процесс создания так называемой «армии Новороссии». Там тоже не без проблем, далеко не все руководители тамошних бандформирований хотят идти в централизованные командования, а стремятся действовать самостоятельно», - отметил эксперт.

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«Это означает, что террористические группировки - ЛНР и ДНР - при поддержке России активно готовятся к дальнейшему вооруженному противостоянию», - резюмировал Тымчук .

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», но террористы нарушали режим прекращения огня, уменьшили интенсивность обстрела.

По данным пресс-центр АТО и СНБО, за минувшие сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, ранено одного военного и двух гражданских.

Также в СНБО заявили, что фиксируют «постепенное и обоюдное» установление «режима тишины» в районах проведения антитеррористической операции.