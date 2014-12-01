В «Самопомочи» решили поддержать предложение Порошенко о кандидатуре на пост министра агрополитики

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

"Это человек, который имеет значительный управленческий опыт и свое видение реформ в отрасли. И не является политиком", - заявил председатель фракции Олег Березюк.

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Ранее источники сообщали, что Порошенко предложил включить в состав правительства нескольких менеджеров с западным образованием. Среди них были Алекс Лисситса (президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса"), который претендует на пост министра аграрной политики, Роман Рубченко (консультант международной консалтинговой компании McKinsey) на пост министра энергетики и угольной промышленности, а также Андрей Пивоварский (гендиректор "Континиума") и Алексей Павленко (бывший гендиректор "Фокстрота").