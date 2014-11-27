Стали известны фамилии претендентов на должности министров в новом правительстве

Президент Петр Порошенко предложил включить в состав правительства нескольких менеджеров с западным образованием. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Среди них: Алекс Лисситса (президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса") - претендует на пост министра аграрной политики, Роман Рубченко (консультант международной консалтинговой компании McKinsey) на пост министра энергетики и угольной промышленности.

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Также в списке, предложенных президентом, Андрей Пивоварский (гендиректор "Континиума"), а также Алексей Павленко (гендиректор "Фокстрота").

Эти кандидатуры находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что в Кабмине будут работать четверо иностранцев, а вице-премьером могут назначить грузина.