Среди фундаментальных национальных интересов Украины в законе названо обретение членства в Евросоюзе и НАТО.

Верховная Рада приняла закон «О национальной безопасности Украины» (№ 8068).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 народных депутатов.

Не голосовали в полном составе фракция "Оппозиционного блока" и группа "Видродження", из группы «Воля народа» проголосовал один депутат, из Радикальной партии - трое.

Законом определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое правовое пространство, в сфере безопасности; членство в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

В законе сказано, что угрозы национальной безопасности Украины и соответствующие приоритеты государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны определяются в Стратегии национальной безопасности Украины, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии кибербезопасности Украины, других документах по вопросам национальной безопасности и обороны, которые одобряются Советом национальной безопасности и обороны и утверждаются указами президента Украины.

В законе говорится о гражданском контроле, в частности о состоянии правопорядка в органах сектора безопасности и обороны, их укомплектованности, оснащенности современным вооружением, военной и специальной техникой, обеспеченности необходимыми запасами материальных средств и готовности к выполнению задач по назначению в мирное время и в особый период; эффективности использования ресурсов, в частности бюджетных средств, органами сектора безопасности и обороны.

Законом определено, над какими сферами осуществляют контроль президент Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Верховная Рада, Кабинет министров. В законе определено, что общественные объединения могут, в частности, получать от государственных органов информацию по вопросам деятельности составляющих сектора безопасности и обороны, кроме информации с ограниченным доступом; проводить общественную экспертизу проектов законов, решений, программ, представлять свои выводы и предложения для рассмотрения соответствующим государственным органам.

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Сектор безопасности и обороны Украины состоит из четырех взаимосвязанных составляющих: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленный комплекс; граждане и общественные объединения, которые добровольно участвуют в обеспечении национальной безопасности.

Законом установлено, что объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% запланированного объема внутреннего валового продукта, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Руководство в сферах национальной безопасности и обороны осуществляет президент Украины, который является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины и издает приказы и директивы по вопросам обороны; он возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Кроме того, президент осуществляет общее руководство разведывательными органами Украины; вносит в ВР представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины, принимает решение о применении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований; принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в случае угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины; принимает в случае необходимости решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации с последующим утверждением этих решений Верховной Радой.

Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой по представлению президента из числа гражданских лиц. Первый заместитель и заместители министра обороны назначаются на должности из числа гражданских лиц.

В Заключительных и Переходных положениях закона определено, что это положение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Главнокомандующий ВCУ назначается на должность по представлению министра обороны и освобождается от должности президентом Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины подчиняется президенту и министру обороны. Полномочия главнокомандующего ВСУ утверждаются президентом Украины. При этом указано, что только с 1 января 2021 года вступает в силу норма о главнокомандующем ВСУ, начальнике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующих видами и отдельными родами войск (сил).

Генеральный штаб ВСУ в особый период выполняет функции стратегического руководства Вооруженными силами, другими составляющими сил обороны и является рабочим органом Ставки верховного главнокомандующего (в случае ее создания).

Генштаб ВСУ возглавляет начальник Генерального штаба ВСУ, который назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению министра обороны.

Законом определен состав Вооруженных сил Украины - виды и отдельные рода войск (сил).

Министр внутренних дел Украины назначается на должность ВР по представлению премьер-министра Украины. Деятельность Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственной миграционной службы Украины направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел Украины.

Определено, что в мирное время Нацгвардия входит в состав сил безопасности и выполняет правоохранительные функции, а также развивает способности, необходимые для выполнения задач в составе сил обороны. С введением военного положения Национальная гвардия приводится в готовность к выполнению задач по назначению в условиях действия правового режима военного положения, входит в состав сил обороны. Стратегическое руководство Нацгвардией осуществляет президент Украины через Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, о чем говорится в указе президента о введении военного положения, который утверждается Верховной Радой.

Предусмотрено, что Служба безопасности Украины обеспечивает государственную безопасность: противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины; борьбу с терроризмом; контрразведывательную защиту государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры; охрану государственной тайны.

Глава СБУ назначается и освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента Украины.

Установлено, что СБУ - государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины.

При этом народный депутат Анна Гопко настаивала на внесении ряда своих поправок, которыми предусматривалось лишить СБУ функции по борьбе с коррупцией и организованной преступной деятельностью, но они не были поддержаны.

Согласно закону, Управление государственной охраны Украины подчинено президенту и подконтрольно парламенту. Начальник УГО назначается на должность и освобождается от должности президентом.

В Заключительных и Переходных положениях закона указано, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда положений.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 8068.

19 июня Комитет ВР по национальной безопасности и обороне рекомендовал парламенту принять законопроект в целом. Всего к законопроекту подали около 427 поправок, 311 из которых комитет отклонил.

В то же время в Центре противодействия коррупции заявили, что комитет, возглавляемый Сергеем Пашинским, не стал рассматривать поправки к законопроекту, которые позволили бы лишить СБУ несвойственных спецслужбе функций в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

В ЦПК отметили, что соответствующие поправки подала Гопко. В случае принятия предложенных поправок СБУ потеряла бы возможность заниматься именно контрразведкой в сфере экономики и оперативно-розыскной деятельностью в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

"Несмотря на требование Анны Гопко поставить на рассмотрение и голосование поправки о лишении СБУ несвойственных спецслужбе функций, председатель комитета Сергей Пашинский этого не сделал. Сам текст законопроекта был роздан членам комитета за полчаса до заседания комитета", - отметили в ЦПК.