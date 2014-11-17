Порошенко назвал Украину самым опасным местом в мире

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает «Украинская правда».

"Украина является сейчас самым опасным местом на свете, даже опаснее, чем угроза Исламского государства и все, что происходит на Ближнем Востоке. В моей стране есть тысячи русских солдат, сотни танков, тяжелая артиллерия. Это одна из крупнейших армий мира, которая угрожает нам и всей Европе", - сказал он.

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Он также добавил, что Украина придерживается всех пунктов плана мирного урегулирования ситуации на востоке, но Россия постоянно его нарушает.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс пока рано. В то же время он отметил, что существует "перспектива" членства Украины в ЕС и выразил надежду на техническую военную помощь.