Закон об Институте нацпамяти должен донести миру, что во время Второй мировой не было "польских лагерей смерти" - премьер Польши

17:19, 17 февраля 2018
Политика
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий / фото REUTERS

Об этом глава польского правительства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В частности, по поводу закона об Институте национальной памяти к польскому премьеру обратился журналист из Израиля, который пишет для издания New York Times. Журналист сообщил, что его родители родились в Польше, а когда началась Вторая мировая война, его мать пыталась спасать евреев от немцев. Однако, по словам журналиста, соседи-поляки сообщили гестапо, что его мать помогает скрываться евреям.

"После войны моя мать поклялась, что никогда не будет говорить по-польски - до конца своей жизни не скажет ни слова. Если я правильно понял, после того, как этот закон вступит в силу, меня сочтут преступником в вашей стране за то, что я говорю об этом", - сказал журналист.

Он спросил Моравецкого, с какой целью принимали этот закон, и что польские власти пытаются этим законом сказать миру.

Эти слова вызвали в зале бурные аплодисменты.

В свою очередь, глава польского правительства заявил, что, согласно закону об Институте нацпамяти, не будут наказывать за высказывания, если кто-то будет говорить, что, кроме немцев, преступления против евреев совершали сами евреи, или русские, или украинцы, или поляки.

По его словам, польские дипломатические учреждения за границей только в 2017 году 260 раз вынуждены были реагировать на высказывания "польские лагеря смерти" и "польские концентрационные лагеря».

"Дамы и господа, не было польских лагерей смерти", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что "были немецкие нацистские лагеря смерти".

В связи с этим он подчеркнул, что Польша теперь должна объяснять, что в течение почти 45 лет после окончания Второй мировой войны не могла четко защищать свою позицию, поскольку "не было независимого Польского государства".

По словам Моравецкого, он приглашает к дискуссии относительно исторических исследований всех, кто хочет знать об ужасных событиях во время Второй мировой войны и о немецкой оккупации в Польше.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Президент Польши Дуда подписал закон и передал его на изучение в Конституционный суд Польши.

Читайте такжеНа консульстве Польши в Киеве вывесили "доску польских преступлений против Украины" (фото, видео)В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов. В Министерстве иностранных дел Израиля выражали надежду, что польские власти внесут изменения в закон об Институте нацпамяти.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что закон об Институте национальной памяти не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

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Теги: #закон об Институте национальной памяти#скандальный закон в Польше