Порошенко: народный суд вынес смертный приговор КПУ

Порошенко поздравил украинцев с выборами, пообещав, что подсчет голосов будет честным. Хотя результаты еще не объявлены, однако по данным экзит-поллов президент поблагодарил за поддержку.

"Я просил проголосовать за демократическое, проевропейское большинство. Спасибо, что услышали, спасибо, что поддержали этот призыв", - сказал президент.

Также Порошенко отметил, что впервые почти за 100 лет Коммунистическая партия не вошла в состав Рады.

Читайте такжеЯвка составила 52,83% - данные ЦИК из 116 округов"Впервые за 96 лет в украинском парламенте не будет коммунистов. Я вас поздравляю с этим. Украинцы нанесли решающий удар по пятой политической колонне. Справедливость восторжествовала и в отношении партии регионов, которая вообще не смогла принять участие в выборах", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, по данным экзит-полов, на досрочных парламентских выборах, которые состоялись 26 октября, в Раду проходят семь партий.