В Раду проходят семь партий, Гриценко и Тигипко за бортом - данные трех экзит-полов

Об этом свидетельствуют данные телевизионного, международного и национального экзит-поллов.

Во всех трех опросах лидируют три партии - "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", который отстает от БПП с небольшим отрывом, и третье место занимает "Самопомич" Андрея Садового.

Данные касательно 4-7 мест разнятся, но все три опроса прогнозируют проход в Раду тем же семи партиям.

Всеукраинский телевизионный экзит-полл

В Верховную Раду проходят «Блок Петра Порошенко» - 24,3%, «Народный фронт» - 21,8%, «Самопомич» - 12,5%, Радикальная партия - 7,1%, «Оппозиционный блок» - 6,6%, ВО «Свобода» - 6,3% и ВО «Батькивщина» - 6% голосов избирателей.

Результаты опроса были объявлены в эфире телеканала в 20.00 во время избирательного марафона «ТСН.Вибори».

Среди партий, которые, по данным этого exit-poll, не набрали 5% голосов избирателей и не попадают в парламент, - «Гражданская позиция» с 3% голосов избирателей, КПУ - 2,6%, «Сильная Украина» - 2,4%, «Правый сектор» - 2,3%, «Заступ» - 1,8%. Все остальные партии набрали менее 1% голосов избирателей.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходят 7 политических сил: партия «Блок Петра Порошенко» с 23% голосов избирателей, партия «Народный фронт» - 21,3%, партия «Объединение «Самопомич» - 13,2%, партия «Оппозиционный блок» - 7,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 6,4%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батькивщина» набирает 5,6% голосов.

Результаты экзит-полла обнародовала на пресс-конференции директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.

Она отметила, что это - результаты голосования на 18.00.

По словам Бекешкиной, партия "Гражданская позиция" набрала 3,5% голосов, КПУ - 2,9%, партия "Сильная Украина" - 2,6%, партия "Правый сектор" - 2,4%, партия "Заступ" - 1,8%.

Другие партии набрали менее 1% голосов избирателей.

Международный exit-poll

На внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Украины проходят «Блок Петра Порошенко» - 22,2% голосов избирателей, «Народный фронт» - 21,8%, «Самопомич» - 14,2%, «Оппозиционный блок» - 7,8%, Радикальная партия - 6,4%, ВО «Свобода» - 5,8%, ВО «Батькивщина» - 5,6%.

Среди партий, которые, по данным этого exit-poll, не набрали 5% голосов избирателей и не попадают в парламент, «Гражданская позиция» - 3,2%, КПУ - 2,9%, «Сильная Украина» - 2,7%, «Правый сектор» - 2,4%, «Заступ» - 2%, «Солидарность женщин» - 0,6%, «Интернет-партия» - 0,4%, «5.10» - 0,4%, другие - 1,6%.