Порошенко посетил участок в Краматорске (фото)

Об этом президент сообщаил в ввоем Twitter.

"Осмотрел ход голосования на избирательном участке Краматорска", - написал Порошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко пообщался с солдатами воинской части и поблагодарил их за подвиг, который каждый из них делает ежедневно.

