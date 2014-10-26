Порошенко посетил участок в Краматорске (фото)

Осмотрел ход голосования на избирательном участке Краматорска pic.twitter.com/mSAPrkSi2x - Петр Порошенко (@poroshenko) October 26, 2014

Об этом президент сообщаил в ввоем Twitter.

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"Осмотрел ход голосования на избирательном участке Краматорска", - написал Порошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко пообщался с солдатами воинской части и поблагодарил их за подвиг, который каждый из них делает ежедневно.

On the ballot day, President visited Kramatorsk which had been liberated from terrorists http://t.co/pY5lSjUZezpic.twitter.com/17EvYdR9sB — APU (@APUkraine) October 26, 2014

"Ваша служба, ваша самоотверженность во благо Украины - это подвиг, - заявил президент. - Для меня, как и для миллионов украинцев, вы - герои, которым мы обязаны своей мирной жизнью. Благодарю вас за это".

"Я приехал сюда, чтобы защитить избирательное право военнослужащих", - отметил глава государства.

Как заметили в пресс-служба президента, сегодня свыше 10 тысяч военных смогут реализовать свое конституционное право и проголосовать.

Президент также пообщался с избирателями и поблагодарил их за единство. Он подчеркнул, что избирательные участки в Краматорске, Дзержинске и Славянске открылись, и власть сделает все для обеспечения безопасности избирателей 26 октября на выборах в Верховную Раду.

Президент прибыл в Краматорск на вертолете, а перед этим проинспектировал вторую линию фортификационных сооружений.

Как сообщал УНИАН, Порошенко проголосует в столичном Доме офицеров после обеда.