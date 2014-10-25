Порошенко обратился к украинцам накануне выборов (видео)

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев на внеочередных выборах Верховной Рады в воскресенье, 26 октября, голосовать по совести.

Об этом говорится в его обращении накануне выборов в Верховную Раду 26 октября, опубликованном в субботу.

"Власть обеспечила честную, конкурентную, свободную и прозрачную избирательную кампанию. Она абсолютно и полностью отвечает европейским стандартам. Прошу, выбирайте по совести. Помните лишь, что голосование за деньги отныне является преступлением не только тех, кто покупает, но и тех, кто продает. Измерять свой голос гривнями – значит, торговать Отчизной. Это стократ противозаконно и греховно в условиях, когда десятки тысяч людей, рискуя жизнью, защищают нашу с вами Родину", - отметил глава государства.

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Порошенко заявляет, что проект коалиционного соглашения для народных депутатов Верховной Рады 8-го созыва уже подготовлен.

"Моя команда уже подготовила проект коалиционного соглашения", - отметил глава государства.

По его словам, в основе соглашения лежит "Стратегия-2020", разработанный план изменений, "реализация которого обеспечит внедрение европейских стандартов жизни и достойное место нашей с вами страны в мире".

"До 2020 года Украина должна быть готова подать заявку на членство в Европейском Союзе", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул важность урегулирования конфликта на востоке страны мирным путем и заверяет, что решение о прекращении огня пошло на пользу обороноспособности.

"Важнейшая наша цель – мир. Наши доблестные воины освободили от террористов большую часть Донбасса – и там завтра тоже состоятся выборы. Но лишь путем политического урегулирования можем вернуть те территории, где военного решения проблемы нет, да и быть не может. Можно ли штурмом взять Донецк так, чтобы не уничтожить его? Это город чужой для оккупантов. А для меня он - наш, родной, украинский, и живут там взятые в заложники мои соотечественники. Поэтому никакое критиканство, каким бы острым и болезненным оно ни было, не остановит меня в поиске мирного выхода из сложившейся ситуации", - отметил президент.

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По его словам, в то же время следует не забывать об укреплении армии.

"Порох держим сухим и действуем по принципу "все для фронта, все для победы". Решение о прекращении огня, в первую очередь, пошло на пользу обороноспособности. Перевели дух, залечили раны, подтянули человеческие резервы, подвезли оружие, доставили технику, построили, в конечном итоге, фортификационные сооружения. Все бронетанковые заводы работают на АТО в три смены. И сегодня мы значительно сильнее, чем полтора месяца тому назад. Не дай Бог, но пусть только сунутся! Мы строим свой новый Украинский дом на надежной основе европейских ценностей и патриотического подъема всего украинского народа", - подчеркнул Порошенко.