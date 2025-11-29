ГСЧС опубликовала фото последствий атаки на Киев.

В результате российского массированного удара по Киеву погиб 1 человек, а также пострадали 7 человек, среди них ребенок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что чрезвычайникам удалось спасли 4 человека - в том числе ребенка и маломобильного человека. В результате комбинированного удара есть повреждения жилых домов.

В Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей - пожар ликвидирован. На месте медики оказали помощь одному человеку.

В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж Также были повреждены припаркованные автомобили, медики оказали помощь двум людям на месте. По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без дальнейшего возгорания. Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе - возникло возгорание

В Святошинском районе было попадание в подъезд 3-этажного жилого дома: произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего.

В Днепровском районе произошло попадание в 10-этажный жилой дом, которое повлекло разрушение 6-7 этажей. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек.

Удары РФ по Украине

28 ноября в Днепропетровской области российские оккупанты убили двух человек, еще двое пострадали. По Васильковской громаде на Синельниковщине противник ударил беспилотниками, а по Покровской - управляемыми авиационными бомбами.

