Никаких аномалий пока не ожидается. Зима будет похожа на зимы последних лет.

Информация о якобы холодной зиме в Украине, не соответствует действительности. Об этом заявил синоптик Виталий Постригань. по его данным, грядущая зима с высокой вероятностью очень похожа на зимы последних лет.

"Оснований для панических настроений нет, потому что научно обоснованных и подкрепленных соответствующими методиками прогнозов на такой длительный период - не существует. Все же, зима - холодный период со своими атрибутами и погодными сюрпризами. Поэтому зимой будет зима и морозная погода, даже со снегом - здесь не аномалия", - говорит эксперт.

По его словам, за последние 5 лет мы могли забыть о холоде, потому что зимние температурные минимумы не превышали -10º...+15º, за исключением 2021 года, когда в январе и феврале было до -22º.

"Так что еще раз - паника не нужна, а зимой будет зима и с высокой вероятностью очень похожа на зимы последних лет", - резюмировал эксперт по погоде.

Будет ли снег зимой - ответ эксперта

В Украине первый снег в этом году зафиксировали еще в августе. В то же время, общая тенденция свидетельствует об уменьшении количества снега и морозов. Об этом ранее рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.

Специалист отмечает, что метеорологическая зима в Украине обычно начинается в конце декабря, однако в последние десятилетия она стала ощутимо теплее и короче, чем еще 20-30 лет назад. Наибольшее повышение температуры фиксируется именно зимой и летом, и этот процесс, по прогнозам, будет усиливаться во второй половине XXI века.

Вместе с тем, Балабух отмечает, что сильные морозы и снегопады полностью не исчезнут, хотя будут случаться значительно реже. Уже сейчас украинская зима часто напоминает весеннюю или осеннюю пору - температура колеблется около нуля, а устойчивый снежный покров формируется не всегда.

Однако полностью бесснежных зим не будет. Украина расположена в умеренном климатическом поясе, поэтому влияние арктических воздушных масс все же будет ощущаться, хотя и реже.

