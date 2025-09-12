В последнее время зимы в Украине стали значительно теплее и более короткими, чем 20-30 лет назад.

Первый снег в Украине уже был в августе. В сентябре зимние осадки также возможны, особенно на высокогорье Карпат. Но в целом снега и морозов в Украине становится все меньше. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух.

По ее словам, обычно метеорологическая зима в Украине наступает в конце декабря, но в последнее время она стала значительно теплее и короче, чем была еще 20-30 лет назад. В общем наибольший рост температуры воздуха в Украине наблюдается именно зимой и летом. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем, особенно усилится во второй половине 21 века.

"Но это не значит, что у нас больше не будет сильных морозов и снегопадов. Такие явления также возможны и будут наблюдаться, однако значительно реже, чем раньше", - говорит метеоролог.

Эксперт добавила, что уже сейчас зима в Украине часто напоминает весну или осень, ведь температура воздуха довольно часто находится в пределах 0 градусов, а устойчивого снежного покрова не образуется.

"Однако совсем снежные зимы не исчезнут", - порадовала Вера Балабух. Она объяснила, что Украина расположена в умеренном климатическом поясе, поэтому дыхание Арктики будем чувствовать. Но их повторяемость уменьшится.

Осень в Украине - прогноз метеоролога

В этом году осень ожидается несколько теплее нормы. Самым теплым будет сентябрь, но и в октябре и ноябре температура, вероятно, также будет превышать типичные для этих месяцев показатели.

