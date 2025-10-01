Температура в горах упала до -5°.

В Карпатах утром 1 октября бушует настоящая зима. Об этом рассказал горный спасатель Василий Фицак.

По его данным, температура воздуха на горе Поп Иван -5°С. Ветер дует со скоростью 6-8 м/с, а его порывы достигают 12 м/с. Видимость ограничена, падает снег.

Спасатель показал видео с вершины и сообщил, что в горах уже намело 5-15 см, а местами есть переметы высотой до 50 см.

Видео дня

Погода 1 октября - прогноз по Украине

По данным синоптиков, сегодня погоду в Украине продолжат формировать атмосферные фронты. Таким образом ожидаются умеренные, в северной части небольшие дожди, а на высокогорье Карпат будет мокрый снег.

Ветер будет двигаться преимущественно с востока, а его скорость будет в пределах 7-12 м/с. "Стоит заметить, что в северо-восточной части местами ожидаем порывы ветра 15-20 м/с", - акцентируют внимание синоптики Укргидрометцентра.

По их данным, значение температуры ночью будет в пределах 3-8 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов. Традиционно теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там столбики термометров будут достигать +11...+16 градусов. На высокогорье Карпат температура ночью и днем будет оставаться около 0°.

