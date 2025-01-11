Из-за сложных условий горного пути, заснеженности и обледенения склонов подъезд техники был затруднен.

В субботу, 11 января, в отеле на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах вспыхнул пожар. Эту информацию, которая появилась в соцсетях, подтвердили в Главном управлении ГСЧС в Закарпатской области.

По данным пользователей сети, пожар вероятно возник из-за взрыва баллона с газом. При этом людей из пострадавших от огня гостиниц удалось эвакуировать. В то же время очевидцы отметили, что одного из посетителей отеля выносили из здания на носилках.

Спасатели уточнили, что сообщение о возгорании в одном из отелей на территории горнолыжного комплекса "Драгобрат" поступило 11 января в 12:20. Для ликвидации на место было направлено 2 единицы техники от государственных пожарно-спасательных частей г. Рахов и поселка Ясиня, а также автомобиль штабной из г. Хуст.

"Администрация отеля и персонал эвакуировали 20 отдыхающих и пытались огнетушителями потушить пламя. Также помогали укротить пожар специалисты горного поисково-спасательного отделения с. Квасы, которые дежурят на Драгобрате", - говорится в сообщении.

В управлении ГСЧС уточнили, что из-за сложных условий горного пути, заснеженности и обледенения склонов подъезд техники был затруднен, поэтому пожарным пришлось прокладывать рукавные линии, чтобы подать воду:

"В 14:04 пожар был локализован на площади 150 кв. м, и в 15:06 ликвидирован окончательно".

Причину пожара и общую сумму ущерба установят правоохранители.

Другие инциденты в Карпатах

Как сообщал УНИАН, на Львовщине во время спуска с горы на лыжах травмировал голову и погиб ребенок. На месте происшествия медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он умер.

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