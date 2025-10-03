В Сербии уже выпало более полуметра снега, метеоролог предупреждает, что это еще не предел.

Боснию и Герцеговину, а также Сербию накрыл ранний снегопад, что привело к нарушению транспортного сообщения, из-за повреждения линий электропередач тысячи людей остались без света, пишет AP.

Издание отмечает, что в горных и предгорных районах Сербии и Боснии и Герцеговины выпал тяжелый мокрый снег, который повалил линии электропередач и деревья, тогда как продолжительные дожди в низменных районах вызвали опасения относительно наводнений и оползней.

Указывается, что метеоролог государственной гидрометеорологической службы Слободан Совиль рассказал, что уже выпало более полуметра снега, и его количество может достичь рекордного уровня для октября.

"У нас есть ряд районов, которые остались без электроэнергии из-за поломанных деревьев и веток, упавших на линии электропередач", - заявил глава муниципалитета Иваница в центральной Сербии Александр Митрович.

Более того, как говорится в материале, местные власти юго-западных муниципалитетов Медведжа и Црна Трава заявили, что они остались без питьевой воды и телефонной связи.

Также в Боснии и Герцеговине из-за снега был закрыт ряд дорог. Власти призвали водителей быть особенно осторожными и напомнили им о необходимости перейти на зимние шины. Издание отмечает, что это обязательно следует выполнить водителям с 1 ноября.

Отмечается, что горнолыжный курорт Яхорина, расположенный недалеко от столицы Боснии и Герцеговины - Сараево, покрылся белым покрывалом после снегопада, чем удивил посетителей.

"Мы приехали сюда в шлепанцах, а теперь нам нужны ботинки и куртки", - поделилась туристка Сандра Майсторович.

Погода в мире: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что юго-восточную Европу накрыли ливни и грозы. Красные погодные предупреждения были выданы для Сербии, юго-западной Румынии, северо-восточной Греции, Додеканесских островов и островов Северного Эгейского моря. Из-за поступления холодного воздуха начались сильные снегопады в Динарских Альпах, где прогнозируют до 80 см снежного покрова.

Также мы писали, что в Украине на выходных, 4 и 5 октября, по словам синоптика Виталия Постриганя, в связи с выходом следующего южного циклона из Румынии, ожидаются периодические, небольшие дожди и скромное повышение температуры. Синоптик добавил, что с новой рабочей недели в стране будет больше тепла и меньше влаги. Однако устойчивой погоды "бабьего лета" еще нужно подождать.

