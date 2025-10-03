В частности из-за холодного воздуха, который поступил из восточной Европы, сильные снегопады начались в Динарских Альпах.

Пока в Атлантике и восточной части Тихого океана бушевали штормы и ураганы, Европа оказалась в собственных экстремальных условиях. В частности система низкого давления, которая сформировалась над Средиземным морем в середине недели, переместилась на северо-восток в юго-восточную Европу, принеся с собой ливни, грозы и длительные дожди. Об этом пишет The Guardian.

Такая система продержится до сегодня, 3 октября, а модели показывают, что за 48 часов на большей части Балкан выпадет 80-130 мм осадков.

"Красные погодные предупреждения были выданы для Сербии, юго-западной Румынии, северо-восточной Греции, Додеканесских островов и островов Северного Эгейского моря, подчеркивая риск наводнений и угрозу для жизни. Сильный ветер также привел к закрытию школ на острове Закинф в Ионическом море", - подчеркнули в материале.

Также холодный воздух, который поступил из восточной Европы, ухудшил ситуацию, в результате чего начались сильные снегопады в Динарских Альпах, а некоторые модели прогнозируют, что к выходным высота снежного покрова достигнет 80 см.

"Ранее на неделе восточная Испания и Балеарские острова подверглись сильным наводнениям, когда остатки урагана Габриэль пересекли Иберийский полуостров, а затем остановились над Балеарским морем. Больше всего пострадали Валенсия и Ибица; в Гандии за 12 часов выпало 356,8 мм осадков, что в 10 раз превышает средний показатель для сентября, а на Ибице за 24 часа выпало 254 мм осадков, что является самым влажным днем по крайней мере с 1952 года", - отметили в The Guardian.

Кроме того, на этой неделе тайфун Буалой обрушился на центральную часть Вьетнама, в результате чего были сильные дожди, ветер и огромные морские волны. В частности в стране в понедельник за 24 часа было зафиксировано более 300 мм осадков, из-за чего произошли внезапные наводнения и оползни, которые заблокировали более 3000 дорог и изолировали населенные пункты в северных провинциях. Десятки рейсов были отменены или задержаны, а железнодорожное сообщение между Ханоем и Хошимином было приостановлено.

"Зафиксировано 36 погибших и 147 раненых, 21 человек до сих пор считается пропавшим без вести. Более 210 000 домов были повреждены или затоплены, более 51 000 гектаров рисовых и других посевов уничтожено. Правительство Вьетнама оценило ущерб от тайфуна Буалои в более 350 млн долларов за эту неделю", - добавили в публикации.

Ранее кандидат географических наук Вера Балабух заявила, что потопы в Украине будут случаться все чаще из-за изменения климата и застройки. По ее словам, такие осадки, как были в Одессе, относятся к стихийным метеорологическим явлениям и могут наблюдаться раз в 10 лет.

"Сейчас мы уже видим ситуации, когда за несколько часов выпадает месячная норма осадков, или даже больше", - подчеркнула Балабух.

В то же время гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский сообщил, что Киев по климату "переместился" на 500 км южнее. Он отметил, что с 80-х годов XIX века средняя температура воздуха в Украине выросла примерно на три градуса.

"На самом деле 3 °C - это очень много. Для сравнения: разница средней температуры между Киевом и Одессой составляет лишь около 2,5°", - пояснил Вишневский.

