Синоптики объявили І уровень опасности.

В Одесской области объявили повышенный уровень опасности из-за новой волны осадков. Дожди будут продолжаться минимум три дня подряд. О непогоде предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

"07-09 октября в Одесской области значительные дожди (сумма осадков за трое суток 45-80 мм)", - прогнозируют синоптики.

По их словам, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения траспорта.

Из-за непогоды в Одесской области объявлен I уровень опасности, желтый.

Также синоптики предупреждают, что ближайшей ночью в Одессе и вдоль побережья ожидается значительный дождь. Осадков выпадет 15-49 мм. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

30 сентября Одессу накрыл мощный ливень, который привел к потопу и человеческим жертвам.

В результате стихии погибло много людей, среди них был и ребенок. Сотни зданий получили повреждения, многие водители бросали автомобили прямо на дорогах и спасались пешком, общественный транспорт остановил работу.

На следующий день из-за масштабных подтоплений учебные заведения остались закрытыми. По факту трагедии открыто уголовное производство.

