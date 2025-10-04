На побережье Черного моря может выбрасывать мины.

В Одессе власти предупреждают о повышенной опасности из-за дождя. Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в городе - опасные метеорологические явления I уровня (желтого) опасности.

В следующие 1-2 часа ожидается значительный дождь, который продлится до конца дня.

Одесская мэрия напоминает одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников", - говорится в сообщении.

Опасность нахождения в пляжной зоне является слишком высокой. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Разрушительный ливень в Одессе - что известно

Как писал УНИАН, 30 сентября в Одессе произошел ужасный ливень. Весь город был затоплен водой, местами она поднялась на несколько метров. Погибло много людей, в том числе ребенок. Сотни домов повреждены, десятки автомобилей были затоплены, владельцам пришлось бросить их на дорогах и спасать собственную жизнь.

Также стало известно, что в результате ливня на улице утонула 23-летняя сотрудница Одесской ОГА Надежда Мишей. Чиновники сообщили, что во время непогоды после 19.00 вторника, 30 сентября, она перестала выходить на связь.

"Информация о пропаже распространялась в социальных сетях. Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь в поисках... Тело девушки было найдено в переулке Сергея Эйзенштейна (Киевский район города - УНИАН). Из уважения к родителям Надежды, которые находились за границей, мы сообщаем об этой потере только теперь", - отметили в ОВА 3 октября.

