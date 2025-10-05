Анастасия Чигарева отметила, что количество аномалий будет только расти.

Тенденция к росту интенсивности и повторяемости стихийных явлений наблюдается в Украине. Ужасный ливень в Одессе 30 сентября, который унес жизни людей, показателен.

Об этом старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, научный сотрудник Национального антарктического научного центра Анастасия Чигарева рассказала РБК-Украина.

По ее словам, в последние годы в стране все чаще фиксируются погодные аномалии. Она привела пример, когда несколько лет назад в мае выпало чрезмерное количество осадков, а в прошлом году в июне в Киеве зафиксировали многомесячную норму дождей. Подобные случаи повторяются и в этом году.

Видео дня

Чигарева отметила, что показательной стала ситуация в Одессе 30 сентября 2025 года, когда за короткое время выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы. Она напомнила, что за последнее десятилетие в городе зафиксировали 14 случаев сильных дождей (от 50 до 100 мм за 12 часов), тогда как раньше таких событий было всего два-три на десять лет.

В Одессе, пояснила ученый, произошла типичная для осени атмосферная циркуляция: теплые влажные воздушные массы, сформированные над Черным морем, столкнулись с более холодными антициклонами над сушей.

"Аномальная интенсивность осадков была связана с температурой моря, атмосферой над морем и контрастом с температурой воздуха над сушей. Проявление изменения климата - это увеличение повторяемости таких случаев", - отметила эксперт.

Она добавила, что восток Украины сейчас страдает от длительных засух: после периодов дождей могут идти три-четыре месяца без осадков. Кроме того, экстремальные явления проявляются не только в виде сильных ливней, но и в формировании большого града, который в этом году нанес существенный ущерб агросектору. Из-за несовершенного землепользования, по ее словам, в Украине могут учащаться и пылевые бури - они уже случались даже в Киеве.

"На основе этого можем пропустить, что неблагоприятные явления будут только расти. Поскольку атмосфера нагревается, количество водяного пара в атмосфере увеличивается, нагревается океан и все это между собой взаимодействует таким образом, что обуславливает большую мощность формирования этих метеорологических явлений", - подытожила Чигарева.

Относительно изменения климата за последние десятилетия, исследовательница сообщила, что климатические условия, характерные для юга Украины, постепенно "сдвигаются" - несколько лет назад средняя зимняя температура во Львове равнялась той, что раньше была типичной для Крыма.

По словам Чигаревой, уменьшается продолжительность зимнего периода - теперь среднесуточная температура ниже нуля фиксируется реже, а начало метеорологической зимы сместилось с декабря на январь и завершается, соответственно, в брезенте. В то же время теплые сезоны становятся длиннее, что позволяет выращивать несколько урожаев в год, хотя это не всегда выгодно из-за изменений в увлажнении.

"Из-за того, что климатические условия сдвигаются на север, появляются вредители, которые были нехарактерны для этих регионов. А в конце лета в акватории Черного моря заметили инвазивные виды, которые водятся в Красном море. Это тоже показатель изменения климата - представьте, насколько должна быть теплая вода у нас, чтобы этим видам было комфортно", - констатировала ученая.

Смертельный ливень в Одессе - главные новости

30 сентября в Одессе из-за сильного ливня затопило город. По официальным данным девять человек, в том числе ребенок, захлебнулись в воде, причины смерти еще двух человек, которых нашли позже, устанавливаются. Повреждены сотни зданий, люди оставляли на дорогах машины и шли пешком, чтобы спастись от потопа, общественный электротранспорт не работал.

На следующий день из-за затопления не открылись школы. Открыто уголовное производство.

Вас также могут заинтересовать новости: