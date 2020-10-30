Погода на сегодня: в Украину придут дожди и похолодание до +11° (карта)

Осадки ожидаются в западных областях.

Сегодня в некоторых областях пройдут дожди / фото УНИАН

Сегодня, 30 октября, в западных областях Украины пройдут дожди и существенно похолодает. Здесь столбики термометров не поднимутся выше +11°. В южных регионах ожидается сухая погода, воздух прогреется до +17°.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +13°.

В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.

Во Львове в пятницу небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Луцке небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Ривне в пятницу небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, дождь.

В Ивано-Франковске сегодня ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу переменная облачность, ночью +4°, днем +11°, сильный дождь.

В Виннице сегодня весь день будет пасмурно, температура воздуха +5°...+11°.

В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°.

В Черкассах ночью +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.

В Полтаве сегодня небольшая облачность, температура воздуха +5°...+14°.

В Одессе 30 октября небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.

В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Запорожье небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.

В Сумах сегодня будет немного облачно, температура воздуха +4°...+12°.

В Харькове весь день будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +14°.

В Днепре небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +15°.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +8°...+17°.

В Краматорске сегодня пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +15°.

В Северодонецке сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +16°.

Погода в Украине 30 октября / УНИАН

30 октября - День пророка Осии.

В этот день по скрипу возовых колес гадали об урожае.

Согласно приметам, если кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.

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