Погода на сегодня: в Украину придут дожди и похолодание до +11° (карта)
Осадки ожидаются в западных областях.
Сегодня, 30 октября, в западных областях Украины пройдут дожди и существенно похолодает. Здесь столбики термометров не поднимутся выше +11°. В южных регионах ожидается сухая погода, воздух прогреется до +17°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре в Украине
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +13°.
- В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.
- Во Львове в пятницу небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.
- В Луцке небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Ривне в пятницу небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, дождь.
- В Хмельницком сегодня ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, ливень.
- В Черновцах в пятницу переменная облачность, ночью +4°, днем +11°, сильный дождь.
- В Виннице сегодня весь день будет пасмурно, температура воздуха +5°...+11°.
- В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°.
- В Черкассах ночью +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Полтаве сегодня небольшая облачность, температура воздуха +5°...+14°.
- В Одессе 30 октября небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
- В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
- В Запорожье небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Сумах сегодня будет немного облачно, температура воздуха +4°...+12°.
- В Харькове весь день будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +14°.
- В Днепре небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +15°.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +8°...+17°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +15°.
- В Северодонецке сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +16°.
30 октября - День пророка Осии.
В этот день по скрипу возовых колес гадали об урожае.
Согласно приметам, если кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°
+4°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+4 °
Мин./макс. температура:+7° / +18°
Влажность:68 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:41
Закат17:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей