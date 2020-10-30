Погода на сегодня: в Украину придут дожди и похолодание до +11° (карта)

08:00, 30 октября 2020
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Осадки ожидаются в западных областях.

Сегодня в некоторых областях пройдут дожди / фото УНИАН
Сегодня в некоторых областях пройдут дожди / фото УНИАН

Сегодня, 30 октября, в западных областях Украины пройдут дожди и существенно похолодает. Здесь столбики термометров не поднимутся выше +11°. В южных регионах ожидается сухая погода, воздух прогреется до +17°.

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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +13°.
  • В Чернигове облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +12°.
  • Во Львове в пятницу небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°. 
  • В Луцке небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
  • В Ривне в пятницу небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, дождь.
  • В Хмельницком сегодня ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, дождь.
  • В Ивано-Франковске сегодня ночью +4°, днем +11°, переменная облачность, ливень. 
  • В Черновцах в пятницу переменная облачность, ночью +4°, днем +11°, сильный дождь.
  • В Виннице сегодня весь день будет пасмурно, температура воздуха +5°...+11°.
  • В Житомире в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°.
  • В Черкассах ночью +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.
  • В Полтаве сегодня небольшая облачность, температура воздуха +5°...+14°.
  • В Одессе 30 октября небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
  • В Запорожье небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.
  • В Сумах сегодня будет немного облачно, температура воздуха +4°...+12°.
  • В Харькове весь день будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +14°.
  • В Днепре небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +15°.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +8°...+17°.
  • В Краматорске сегодня пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +15°. 
  • В Северодонецке сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +16°.
Погода в Украине 30 октября / УНИАН
Погода в Украине 30 октября / УНИАН

30 октября - День пророка Осии.

В этот день по скрипу возовых колес гадали об урожае.

Согласно приметам, если кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.

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Автор: Екатерина Лиманская

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