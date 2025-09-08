Во вторник, 9 сентября, в Киеве будет по-летнему тепло и есть вероятность дождя. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +14°...+15°, а днем воздух прогреется до +26°. Ожидается переменная облачность, в столице и по области есть вероятность локальных дождей с грозами.
Ветер изменит направление на восточное, 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 750-751 миллиметров ртутного столба.
Погода 9 сентября
Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +12°, днем +22°, дождь с грозой.
В Луцке будет пасмурно, ночью +12°, днем +23°, дождь с грозой.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, дождь с грозой, ночью +12°, днем +23°.
В Тернополе 9 сентября ночью будет +12°, днем +22°, пасмурно, дождь с грозой.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +12°, днем +23°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +12°, днем +22°, дождь с грозой.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +22°, пасмурно, дождь с грозой.
В Черновцах во вторник - пасмурно, дождь с грозой, ночью +12°, днем +23°.
В Виннице завтра будет +13°...+25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Житомире во вторник ночью будет +13°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+25°, дождь с грозой.
В Одессе 9 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +28°, дождь с грозой.
В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°, дождь с грозой.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +16°...+25°, дождь с грозой.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +30°.