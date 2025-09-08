Во вторник, 9 сентября, по всей Украине ожидаются кратковерменные дожди и грозы. На температуру осадки существенно не повлияют, днем будет комфортное тепло. На западе небо скроется за тучами, а на остальной территории будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°, дождь.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +12°, днем +22°, дождь с грозой.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +12°, днем +23°, дождь с грозой.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, дождь с грозой, ночью +12°, днем +23°.
- В Тернополе 9 сентября ночью будет +12°, днем +22°, пасмурно, дождь с грозой.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +12°, днем +23°, дождь с грозой.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +12°, днем +22°, дождь с грозой.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +22°, пасмурно, дождь с грозой.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, дождь с грозой, ночью +12°, днем +23°.
- В Виннице завтра будет +13°...+25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Житомире во вторник ночью будет +13°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+25°, дождь с грозой.
- В Одессе 9 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +28°, дождь с грозой.
- В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +28°, дождь с грозой.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +16°...+25°, дождь с грозой.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +30°.
9 сентября - какой праздник, приметы погоды
9 сентября - преподобного Пимена. Если рябины уродилось много, то осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.