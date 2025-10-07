Температура в столице повысится до +14°.

В среду, 8 октября, в Киеве весь день будет пасмурно и мокро. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +10°, а днем будет около +14°. Ожидается пасмурная погода, небо будет скрыто за облаками и в течение дня будет периодически дождить.

Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 747-749 миллиметров ртутного столба. Ветер подует с севера, 5-10 м/с.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +5°, днем +15°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +4°, днем +15°.

В Ривне завтра пасмурно, ночью +5°, днем +15°.

В Тернополе 8 октября ночью будет +6°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +9°...+14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+14°, небольшой дождь.

В Одессе 8 октября - пасмурно, температура ночью +11°, днем +16°, сильный дождь с грозой.

В Херсоне в среду ночью будет +13°, днем +20°, пасмурно, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +12°, днем +17°, дождь с грозой.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +20°, пасмурно, дожд с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +16°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +20°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +13°...+20°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +19°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.

