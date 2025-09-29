Новая рабочая неделя в столице начнется с прохладной осенней погоды.

Последний понедельник сентября в столице будет пасмурный и мокрый. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром в столице будет +9°, а в течение дня температура максимально повысится до +13°. Небо скроется за тучами, будет пасмурно. Днем ожидается небольшой дождь.

Атмосферное давление чуть пониженное, 752-753 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +4°, днем +11°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается переменная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 29 сентября ночью будет +6°, днем +13°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Ивано-Франковске будетпеременная облачность, ночью +4°, днем +11°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +13°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Виннице сегодня будет +6°...+15°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +11°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+13°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +15°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +17°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +6°...+17°.

В Одессе 29 сентября - переменная облачность, температура ночью +86°, днем +18°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +6°, днем +18°, переменная облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +18°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, переменная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +6°...+17°, дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +18°.

