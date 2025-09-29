На западе и севере будет +9°...+13°, на остальной территории - теплее.

В понедельник, 29 сентября, украинцев ждет мокрая погода с переменной облачностью. Температура на западе и севере чуть снизится, а вот дождей станет заметно больше. Сухая погода будет преобладать только на востоке и в местами в центральных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +12°, дождь.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +4°, днем +11°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается переменная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 29 сентября ночью будет +6°, днем +13°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Ивано-Франковске будетпеременная облачность, ночью +4°, днем +11°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +13°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Виннице сегодня будет +6°...+15°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +11°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+13°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +15°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +17°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +6°...+17°.

В Одессе 29 сентября - переменная облачность, температура ночью +86°, днем +18°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +6°, днем +18°, переменная облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +18°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, переменная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +6°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +6°...+17°, дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +18°.

29 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

29 сентября - день памяти святого преподобного Кирияка отшельника. По приметам, если листья на деревьях пожелтели, но еще не опадают, то осень будет затяжная.

