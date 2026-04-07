До -3° уже этой ночью: где в Украине ожидается самый сильный холод (карта)

Сегодня ночью заморозки будут как на земле, так и в воздухе.

В ближайшую ночь в Украине ожидаются заморозки - температура опустится до -3°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 8 апреля в Закарпатье, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях заморозки в воздухе 0°...-3° (II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в прогнозе.

Также на остальной территории ожидаются заморозки 0°...-3° на поверхности почвы. В связи с этим введен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - что будет в ближайшие дни

Погода в Украине начнет улучшаться ближе к выходным, однако существенного потепления пока не ожидается. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра. Холод сохранится до субботы, после чего появится больше солнца, а температура поднимется до +8°…+10°. В воскресенье станет еще теплее, без осадков, хотя утром будет прохладно (+1°…+3°), днем возможно потепление даже до +15°.

До этого времени в Украину будет поступать арктический воздух, поэтому ожидаются дожди с мокрым снегом и температура +1°…+6°, с ночными заморозками. По предварительным прогнозам, с 14 апреля вернется настоящее апрельское тепло – до +11°…+17° днем.

Вас также могут заинтересовать новости: