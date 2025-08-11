В городе и области объявлен повышенный уровень опасности на 11 августа.

В Днепре в начале недели объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 11 августа в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды синоптики ввели I уровень опасности, желтый.

По прогнозу, сегодня на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области +25°...+30°, а в самом Днепре термометры покажут +26°...+28°.

Погода сегодня - прогноз на 11 августа

В Украине в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем на Левобережье страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории ожидается погода без осадков.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью +18°...+23°, днем +28°...+33°. На остальной территории ночью +12°...+17°, в центральных областях до +20°, днем +23°...+28°. В большинстве западных, северных и Винницкой областях температура снизится до +20°...+25°.

