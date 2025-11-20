По его словам, в связи с контрастами температуры возможны осадки в виде дождя.

В ближайшие дни температура воздуха в некоторых областях Украины может подниматься до +17 градусов, но в других ожидается снег, гололедица, туман и налипание мокрого снега. Об этом рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич "Телеграфу".

По словам синоптика, сейчас холодный арктический воздух пришел в западную Европу: там ближайшие дни будут самыми холодными в Скандинавии, Великобритании, Франции, Германии.

В то же время, в Балканских странах и восточной Европе, включая Украину, продолжит поступать теплый и влажный воздух. Из-за этого где-то будет холоднее, а где-то теплее.

Кибальчич утверждает, что такая погода сохранится вплоть до конца ноября. В восточной и юго-восточной Европе сильных морозов не ожидается, максимум - слабые заморозки.

В Украине теплая погода продержится с 21 по 24 ноября: ночью температура составит +3...+10°, днем - +11...+17°, на западе будет прохладнее - ночью 0...-5°С, днем -1...+4°С.

Синоптик говорит, что с 25 по 30 ноября холоднее станет на севере и западе, тепло сохранится на юго-востоке: ночью -4...+3°, днем +2...+8°; на юге и в Крыму - ночью +1...+7°, днем +7...+13°.

"В связи с контрастами температуры возможны осадки в виде дождя. В западной части страны 21-24 ноября возможен снег, гололедица, туман и налипание мокрого снега. В Карпатах прогнозируют сильный снег и метель - первая настоящая репетиция зимы", - добавил он.

Погода в Украине

Сильный мороз и устойчивый снежный покров до конца ноября в Украине пока не прогнозируются. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

