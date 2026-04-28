Украина оказалась в 'мешке' арктического холода: погода будет, как в марте

В Украину с севера пришло похолодание, которое продлится еще не один день. Температура местами будет, как в марте. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что к нам распространился арктический воздух из Скандинавии и в настоящее время продолжается непрерывный приток холодного воздуха из арктического бассейна, который будет преобладать в Украине в течение всей недели.

По его данным, такая погода будет царить до конца рабочей недели. В частности, в Черкасской области будет преобладать нетипичная для сезона холодная погода без существенных осадков.

"Среднесуточная температура воздуха +4º...+5º, а это на 7-9º ниже климатической нормы и будет соответствовать значениям конца марта", – говорит Постригань.

Он предупредил, что каждую ночь вплоть до конца рабочей недели при прояснениях будут заморозки в воздухе 0º...-3º, а днем – всего +7º...+12º.

"Итак, до конца месяца будем находиться в "мешке" арктической воздушной массы... Холодно, одевайтесь теплее", – резюмировал эксперт.

Когда в Украине потеплеет – прогноз синоптика

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная и нестабильная погода - ожидаются осадки различной интенсивности и ночные заморозки. Некоторое повышение температуры возможно лишь ближе к концу недели.

Синоптик Игорь Кибальчич пояснил, что в конце апреля и начале мая атмосферные процессы будут способствовать приходу новых волн холодного арктического воздуха на территорию страны. В связи с этим температура будет оставаться значительно ниже средних многолетних значений.

Ночные заморозки прогнозируются не только на земле, но и в воздухе, прежде всего в северных и западных регионах. Лишь в конце недели начнет формироваться постепенная тенденция к потеплению.

Вас также могут заинтересовать новости: