В западных регионах ожидаются сложные погодные условия.

В части регионов в воскресенье ожидаются действительно сложные погодные условия - с мокрым снегом и гололедом, а в некоторых регионах будет весенняя погода - сырая, но теплая. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Так, жителям западных регионов следует приготовиться к погодной опасности - ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В северных областях ожидается дождь, в Киевской и Житомирской - возможен мокрый снег.

В Винницкой области также будет идти дождь, местами с мокрым снегом, как и в Черкасской и Полтавской областях.

В то же время на Днепропетровщине существенных осадков не прогнозируется, как и в восточных областях, а на юге - дождь вероятен только в Одесской области.

Температура также будет очень контрастной по всей Украине.

Так, холоднее всего будет в западных областях Украины - всего +1...+5 градусов днем.

В северных областях +4...+8 градусов, а вот остальную территорию прогреет до весенних +10...+15, на юге до +17.

В Киеве в воскресенье 23-го ноября будет облачно и сыро, днем столбики термометров поднимутся до +7 градусов, а вечером потеплеет до +9 градусов.

Погода в Украине - прогнозы

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что этой зимой количество мокрого снега и гололеда, вероятно, будет больше, чем в предыдущие годы, потому что температура воздуха будет колебаться вокруг нуля.

Также Балабух отметила, что в случае поступления арктических воздушных масс в район Средиземноморья могут образовываться мощные южные циклоны, которые принесут в Украину сильные снегопады, метели, ветер и гололед. Такие процессы наиболее вероятны в феврале, добавила она.

