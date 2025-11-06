Более высокие зимние температуры в целом благоприятны для озимых культур - они лучше перезимовывают.

Этой зимой количество мокрого снега и гололеда, вероятно, будет больше, чем в предыдущие годы, потому что температура воздуха будет колебаться вокруг нуля. Об особенностях грядущей зимы и ее возможных последствиях для сельского хозяйства заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала в интервью "Телеграфу".

Так, по словам специалиста, в холодный период года в Украине будут наблюдаться все характерные для этого сезона явления - дожди, туманы, мокрый снег, гололедица и налипание мокрого снега. Их количество, вероятно, будет больше, чем в предыдущие годы, поскольку температура воздуха на большей части территории страны будет колебаться вокруг нуля, а с Атлантики будет поступать влажный воздух, что будет способствовать формированию таких погодных условий.

"При отрицательных температурах или близких к нулю очень вероятно, что будет идти мокрый снег, может наблюдаться налипание мокрого снега, гололедица. Это также типичные явления для этого периода. Однако этой зимой таких явлений может быть больше, поскольку температура воздуха на значительной территории все же будет находиться в пределах около нуля. А с Атлантики будет поступать влажный воздух, который будет способствовать их образованию", - сказала эксперт.

Также Балабух отметила, что в случае поступления арктических воздушных масс в район Средиземноморья могут образовываться мощные южные циклоны, которые принесут в Украину сильные снегопады, метели, ветер и гололед.

Такие процессы наиболее вероятны в феврале, добавила она.

Как погода повлияет на урожай

Комментируя влияние потепления на аграрный сектор, эксперт объяснила, что высокие зимние температуры в целом благоприятны для озимых культур - они лучше перезимовывают и не вымерзают. Кроме того, нынешнее количество осадков обеспечит хорошие условия для развития посевов. В то же время аномально высокая температура может иметь и негативные последствия. Если среднесуточная температура превышает +5°C, растения не прекращают вегетацию, входят в зиму ослабленными и могут пострадать от резких похолоданий, как это уже случалось в прошлом году.

Относительно отсутствия снежного покрова, Балабух отметила, что это может представлять опасность только в случае сильных морозов - тогда рискуют погибнуть как озимые, так и теплолюбивые культуры. Если же морозы незначительные, отсутствие снега не будет иметь существенного влияния.

Подытоживая, метеоролог отметила, что прогноз на зиму 2025-2026 годов имеет более низкую, чем обычно, точность и требует постоянного уточнения на основе мониторинга погодных условий и развития атмосферных процессов, что связано с действием нескольких крупных климатических процессов.

"Это обусловлено тем, что кроме Ла-Ниньо и квазидвухлетних колебаний стратосферных ветров, которые являются доминирующими процессами, влияющими на погодные условия северного полушария зимой, есть и другие непредсказуемые факторы. Последние также могут на них влиять и обусловливать значительную изменчивость", - пояснила Балабух.

Погода в Украине - новости

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что в Украину мчится похолодание. По ее словам, в ближайшее время погода в Украине еще будет умеренно теплой, с колебаниями температуры, однако на следующей неделе ситуация изменится.

В частности, с 11-12 ноября в большинстве регионов Украины ожидается серьезное похолодание. В то же время, по словам Диденко, прогноз еще будет нуждаться в уточнениях.

