Синоптики предупреждают о мокром снеге, дождях, туманах и гололеде почти по всей стране.

В Украине 23 ноября прогнозируется сложная погода: в части регионов пройдут дожди и мокрый снег, местами ожидается гололед и туман. Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении видимости и опасных условиях на дорогах.

В западных областях - облачно, ожидается умеренный, местами значительный мокрый снег. На Закарпатье и Прикарпатье - интенсивные осадки, налипание мокрого снега, гололед и скользкие дороги. Температура в течение суток: от -3° до +2°.

На большинстве территории Украины, кроме востока и юго-востока, пройдут умеренные дожди.

В Житомирской и Винницкой областях местами ожидается мокрый снег.

Ночью и утром в центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях возможны густые туманы.

Температура ночью: +4...+9°, днем: +11...+16°. В северных областях: ночью 0...+5°, днем +3...+8°.

Ветер северо-восточный, с переходом на южный, 5-10 м/с.

Киев и область: какой будет погода 23 ноября

На Киевщине и в столице в течение дня будет облачно. Также синоптики предупреждают о дожде.

Температура по области: ночью 0...+5°, днем +3...+8°, в Киеве: ночью +2...+4°, днем +5...+7°.

Синоптики советуют водителям быть внимательными на дорогах из-за тумана и возможного гололеда.

Погода на выходные - что прогнозировали синоптики

Ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что в субботу-воскресенье погоду будут определять циклон и атмосферные фронты. В западных областях Украины погода будет сложная.

Температура воздуха на выходных будет контрастной. Если в западных областях будет холодно, днем +1+4 градуса, а местами возможны небольшие "минусы". А на севере в субботу будет +5 +7 градусов, а в воскресенье +3 +6 градусов.

