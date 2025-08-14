Осадков в Украине в пятницу также не ожидается.

Перед выходными, 15 августа, в Украине продолжится сухая, солнечная и очень теплая погода без осадков. В большинстве областей будет ясно и безоблачно, а воздух прогреется до +24°...+29°. Самая жаркая погода ожидается на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +33°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +15°, днем +28°.

В Луцке будет ясно, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 15 августа ночью будет +16°, днем +28°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +14°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +14°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +33°, ясно.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +17°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +13°...+25°, ясно.

В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +24°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+23°.

В Одессе 15 августа - ясно, температура ночью +20°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +29°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +23°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с проясненияи, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +17°...+29°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.

15 августа - праздник, приметы

15 августа - Стефанов день. Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Если в этот день идет дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

