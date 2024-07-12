В то же время в Киеве 13 июля раскалит до +37.

В субботу, 13 июля, в нескольких областях Украины мощной жары не будет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Как это ни странно, однако завтра на несколько градусов меньше будет кусать лютая жара Сумскую и Харьковскую области. Даже сейчас в Сумах +27, а в Харькове +29 градусов - цокаем зубами от холода", - пошутила она.

По данным синоптика, 13 июля на Сумщине, Харьковщине, на крайнем западе Украины, а также в Крыму ожидается +30...+34 градуса. На остальной территории Украины - сильная жара, в течение дня +35...+40 градусов, а в южной части раскалит до +38...+42 градусов.

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Повсюду 13 июля будет сухо и солнечно. Ветер будет восточный и юго-восточный, небольшой.

"В Киеве 13-го июля ожидается сильная жара с температурой воздуха до +37 градусов!" - предостерегла Наталка Диденко.

В дальнейшем, по ее словам, сильная и чрезвычайная жара удержится в Украине.

"19-20 июля вероятно ослабление в западных, северных областях и в Винницкой области. Температура воздуха снизится в этих областях до +25...+30 градусов", - порадовала синоптик.

А вот юг, восток и значительная часть центральных областей Украины еще будут находиться среди чрезвычайной жары длительное время.

Когда в Украину придет долгожданное похолодание - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что постепенное изменение синоптических условий в Украине прогнозируется только с 20 июля. Начиная с западных и северных областей, аномальная жара отступит на восток. В начале третьей декады месяца жара покинет территорию нашей страны.

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