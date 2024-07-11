Осадки могут быть только на крайнем западе страны.

Перед выходными, 12 июля, чрезвычайная жара в Украине продолжится. По всей стране температура повысится до +31°...+37°, а местами на юге разогреет до аномальных +38°...+40°. Небольшие осадки вероятны только на крайнем западе страны, но на температуру они не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +24°, днем +33°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +20°, днем +31°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°.

В Тернополе 12 июля ночью будет +22°, днем +33°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +34°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +35°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +35°.

В Виннице завтра будет +21°...+37°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +22°, днем +34°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+32°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +25°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +37°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +22°...+32°.

В Одессе 12 июля - практически безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +25°, днем +38°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +25°, днем +40°.

В Запорожье температура ночью +25°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +33°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +34°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +22°...+34°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.

Приметы погоды 12 июля

Если небо ясное, то год будет хорошим.

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