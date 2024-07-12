Жара в Украине продлится еще долго.

В ближайшее время снижения температуры в Украине ждать не стоит - будет очень жаркая погода. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Постепенное изменение синоптических условий прогнозируется лишь с 20 июля", - сообщил синоптик.

В Украину, по его данным, начнет поступать более свежий и прохладный воздух из центральной и северо-западной Европы.

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"Начиная с западных и северных областей, аномальная жара отступит на восток и в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины", - говорит Кибальчич.

На смену африканскому воздуху к нам поступит умеренная воздушная масса, поэтому среднесуточная температура приблизится к норме для этого времени года.

"Вместе с похолоданием придут также и долгожданные осадки, которые должны заметно улучшить ситуацию с засухой и снизить уровень пожарной опасности", - добавил эксперт по погоде.

В Украину мчится новая порция африканского воздуха - что известно

Снижение температуры в Украине в ближайшее время не ожидается. Вместо этого прогнозируется дальнейшее усиление жары.

Некоторое усиление жары произойдет с 15 по 19 июля. в эти дни жара распространится на северные и частично западные регионы Украины. Ожидается +33...+38 °С, а в южных и центральных областях местами будет +40...+42 °С.

Причиной такой жары станет новая порция раскаленного воздуха из Африки.

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