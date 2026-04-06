Непогода накрыла Украину: последствия уже фиксируют в разных областях (видео)

Сильный ветер срывает крыши и теплицы, идут дожди и местами - град.

Погода в Украине ухудшилась, как и предупреждали синоптики. Последствия непогоды уже фиксируют на западе страны.

В соцсетях сообщают, что в Ривненской области и в Луцке выпал град, а в школе села Хиночи сильным порывом ветра повредило крышу.

Ожидается, что завтра в Украину еще зайдет похолодание. Синоптик Наталья Диденко пояснила, что 6-7 апреля нашу страну пересечет атмосферный фронт с дождями, а следом за ним придет холодный воздух.

"Завтра, 7 апреля, большая часть нашей территории окажется в тылу этого фронта, то есть придет новая холодная воздушная масса и температура воздуха снизится днем до +6...+9 градусов", – говорит синоптик.

Только на юге и востоке будет на пару градусов теплее, но позднее похолодание доберется и туда.

Кроме этого, ближайшей ночью на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях Украины возможны заморозки, а завтра днем ожидается сильный ветер, штормовые порывы которого ожидаются до 15-20 м/с.

Ухудшение погоды коснется и Киева. По данным Укргидрометцентра, завтра днем в столице пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 7-12 м/с, а температура снизится до +6°...+8°.

На три ночи подряд, 7-9 апреля, в Киевской области объявили желтый уровень опасности из-за заморозков. По прогнозу, на поверхности почвы температура будет опускаться до 0°...-3°.

