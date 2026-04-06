Морозы и мокрый снег нагрянут на Украину уже в ближайшее время, - синоптик

С 7 апреля ожидается похолодание.

На этой неделе в Украину придет похолодание, которое охватит все регионы. Об этом на "Метеопрог" предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в ближайшие несколько дней ожидается развитие циклонической активности из северо-западной Европы. Постепенно холодный арктический воздух будет проникать в более южные широты.

"Поэтому на территории Украины, начиная со вторника, произойдет понижение температуры вплоть до ночных заморозков", – предупредил эксперт.

На фоне довольно низкого давления и атмосферных фронтов пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться выпадением мокрого снега. Только на юге и востоке снега не будет.

"Дискомфорт также будет усиливать порывистый северо-западный ветер и пасмурное небо", – уточнил Кибальчич.

Погода 6 апреля

Днем в начале недели в большинстве областей, кроме юго-восточной половины, пройдут дожди, местами возможны слабые грозы. Ветер будет 7 – 12 м/с, днем местами порывы 15 – 20 м/с. Температура днем в северных и западных областях +10…+15 °С, на остальной территории +17…+22 °С.

Погода 7 апреля

"Во вторник, 7 апреля, на всей территории Украины произойдет похолодание", – прогнозирует синоптик.

Ночью дожди пройдут в юго-восточных областях, а днем осадки ожидаются в северных и северо-западных регионах страны. Ветер усилится до 9–14 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Ночью будет +1…+6 °С, днем +7…+12 °С и только на крайнем юге и в Закарпатье до +14 °С.

Погода 8 апреля

В среду, по словам синоптика, в Украине ожидается холодная и переменчивая погода. Пройдут дожди, а в северных, центральных и западных областях – местами с мокрым снегом. Ветер будет 7–12 м/с, в южной половине временами порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью похолодает до -1…+4 °С, днем +3…+8 °С, только на крайнем юге и в Крыму воздух прогреется до +10 °С.

Об ухудшении погоды в Украине предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже сегодня в Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой смену погоды. В частности, ожидается сильный ветер со штормовыми порывами, а на западе страны и в Винницкой области похолодает.

В дальнейшем температура ощутимо снизится уже по всей стране, а в середине недели местами пройдет мокрый снег.

