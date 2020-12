"Условия тяжелые": оползень в Норвегии повредил дома, население эвакуировано (фоторепортаж, видео)

О пропавших без вести пока ничего неизвестно.

Более 150 человек были эвакуированы и по меньшей мере девять пострадали в результате серьезного оползня в среду утром на юге Норвегии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство DPA.

ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.

В результате оползня повреждены несколько домов.

Руководитель полицейской операции Роджер Петтерсен сказал, что пока ничего не известно о пропавших без вести. Он также не предоставил подробностей о пострадавших.

Петтерсен назвал произошедшее "катастрофой".

По его словам, в поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты. Персонал полиции отправлен в пострадавший район, чтобы помочь людям выбраться.

Эвакуированных отправили в ближайший отель, где они будут зарегистрированы и получат помощь.

Полицию предупредили об оползне около 4:00 утра, в результате чего была начата масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и других. На месте были и геологи.

Премьер-министр Норвегии выразила свое сочувствие.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.



Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl