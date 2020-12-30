"Условия тяжелые": оползень в Норвегии повредил дома, население эвакуировано (фоторепортаж, видео)
О пропавших без вести пока ничего неизвестно.
Более 150 человек были эвакуированы и по меньшей мере девять пострадали в результате серьезного оползня в среду утром на юге Норвегии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство DPA.
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ЧП произошло в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.
В результате оползня повреждены несколько домов.
Руководитель полицейской операции Роджер Петтерсен сказал, что пока ничего не известно о пропавших без вести. Он также не предоставил подробностей о пострадавших.
"Условия тяжелые. Темно и плохая погода", - сказал он.
Петтерсен назвал произошедшее "катастрофой".
По его словам, в поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты. Персонал полиции отправлен в пострадавший район, чтобы помочь людям выбраться.
Эвакуированных отправили в ближайший отель, где они будут зарегистрированы и получат помощь.
Полицию предупредили об оползне около 4:00 утра, в результате чего была начата масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и других. На месте были и геологи.
Премьер-министр Норвегии выразила свое сочувствие.
"Больно наблюдать, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли с теми, кто пострадал от оползня", - заявила она.
Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.— (っ◔◡◔)っ ? coxy ? (@coxy) December 30, 2020
Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl
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