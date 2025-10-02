Стихийные осадки особенно опасны в городах, где из-за асфальта и застройки воде некуда деваться.

Наводнения в Украине будут случаться все чаще из-за изменения климата и из-за застройки. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучила кандидат географических наук Вера Балабух.

По ее словам, такие потопы, как в Одессе, могут случаться и в других городах, в частности, и в Киеве.

"Это общая тенденция - в Киеве, Берлине, Италии или Китае. Это физика: теплый воздух - больше влаги - более сильные дожди", - говорит она.

Видео дня

Эксперт объяснила, что чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может удержать. А значит, возрастает вероятность сильных ливней. По данным Балабух, такие явления случаются преимущественно летом.

Такие осадки, как были в Одессе, относятся к стихийным метеорологическим явлениям и могут наблюдаться раз в 10 лет, говорит Балабух.

"Сейчас мы уже видим ситуации, когда за несколько часов выпадает месячная норма осадков, или даже больше", - добавляет синоптик.

По ее словам, в Одесской области отмечались осадки и значительно большей интенсивности. Также стихийные осадки наблюдались в Украине и в этом году, в частности, в июле страшный ливень был во Львове. Такие интенсивные осадки могут выпасть в любом регионе Украины, однако в городах их последствия наиболее разрушительны.

"Мы все застраиваем, асфальтируем, и воде просто некуда стекать. Она ищет выход, но его нет. Это большая проблема. А с учетом изменения климата таких случаев будет больше. Поэтому нужно готовиться уже сейчас", - предупредила эксперт.

Потоп в Одессе - что известно

В Одессе 30 сентября прошел сильнейший ливень, который привел к трагическим последствиям. В городе погибли десять человек, среди них был и ребенок. В течение всей ночи спасатели работали без передышки - вытаскивали людей из затопленных авто, помогали выбраться из подтопленных помещений и откачивали воду. Всего удалось спасти более 360 человек и эвакуировать 227 машин.

Специалисты Гидрометцентра объяснили, что причиной стихии стал локальный циклон над Черным морем. Его движение в направлении севера и востока остановил мощный антициклон, что и вызвало обострение атмосферных фронтов. Дополнительным фактором стал теплый и насыщенный влагой морской воздух, который усиливал осадки. По данным метеостанции "Одесса", в течение суток в городе выпало 94 мм дождя, что составляет 224% от среднемесячной нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: