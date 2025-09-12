Если экспедиция будет успешной, это станет первый случай за более чем сто лет, когда метеорит найдут в Шотландии.

В Шотландских горах объявили настоящую охоту за обломками метеорита, который 3 июля ярко осветил небо. Как пишет Interesting Engineering, ученые просят туристов и путешественников присоединиться к поискам, ведь время играет против них: обломки быстро разрушаются под действием влаги и погоды.

Речь идет о том, что британский альянс UK Fireball Alliance (UKFAll) определил приоритетную зону поиска - участок длиной около 20 км в районе горного плато Бен-Алдер между озерами Лох-Триг и Лох-Эрихт. Там, по расчетам, могут лежать обломки весом до 10 килограммов. Если экспедиция окажется успешной, это будет первый случай за более чем сто лет, когда метеорит найдут в Шотландии.

Люк Дейли, профессор планетарной геонауки из Университета Глазго и соруководитель поисковой группы, признает: шансы найти обломки невелики.

"Это всегда сложно, особенно в условиях шотландского ландшафта. Но достаточно даже одного кусочка весом в грамм - и мы сможем провести множество экспериментов, которые раскроют тайны ранней истории Солнечной системы", - отмечает он.

Говорится, что в поиске участвуют волонтеры из университетов Эдинбурга, Сент-Эндрюса и Манчестера, а также группа общественных ученых. Однако поиски в горах оказались настоящим вызовом: болота, торфяники и озера часто "поглощают" обломки.

К тому же чем дольше камни лежат под открытым небом, тем быстрее они теряют научную ценность. Из-за непогоды и грозы экспедиция уже была вынуждена прервать работу.

Как отмечается, метеорит, вызвавший огненную вспышку в небе, весил более 60 кг и вероятно происходил из внутренней части главного пояса астероидов. Его полет зафиксировали 14 камер, а о происшествии сообщили почти 150 очевидцев.

Как распознать метеорит

Ученые просят всех, кто путешествует по Шотландским горам, обращать внимание на черные, блестящие камни, тяжелее своего размера. Их поверхность может быть стеклянной или с ржавыми пятнами из-за влаги.

Метеориты обычно содержат до 30% железа, поэтому они магнитные, но ученые предостерегают: не стоит касаться их магнитом, ведь это уничтожит ценные данные о магнитном поле, которое они "хранят" еще с момента своего образования 4,56 миллиарда лет назад.

Найдя подозрительный камень, нужно сделать фото с координатами GPS. Маленький фрагмент разрешено забрать, но только обернув его в фольгу или чистый пакет, чтобы избежать загрязнения.

Кстати, последний метеорит в Шотландии нашли еще в 1917 году - тогда он буквально пробил крышу дома. Нынешнее падение произошло в одном из самых отдаленных уголков страны, поэтому помощь туристов и горных путешественников является решающей.

Если обломки удастся отыскать, это станет не только сенсацией, но и откроет новую страницу в истории исследований Солнечной системы.

