На Солнце произошла целая серия вспышек: Земле грозит новая магнитная буря (график)

На данный момент ученые говорят об умеренной магнитной буре уровня G2.

За последние дни Солнце было очень активно. Ученые зафиксировали серию вспышек, часть из которых, как ожидается, вызовет магнитную бурю. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, на Солнце такэе мог произойти выброс корональной массы, однако из-за отсутствия изображений существует некоторая неопределенность в этом вопросе. Если выброс все же присутствовал, то предполагаемое время его прибытия 29 апреля.

Кроме этого в южном полушарии Солнца появится корональная дыра, которая также повлияет на нашу планету 29-30 апреля.

Исходя из этих данных, ученые предупреждают о новой магнитной буре, которая начнется 29 апреля с уровня G1 и увеличится до G2 в течение 30 числа.

Магнитные бури уровня G2 - что важно знать

Магнитные бури уровня G2 относятся к умеренным геомагнитным возмущениям, которые возникают из-за активности Солнца.

В такие периоды возможны сбои в работе радиосвязи, навигационных систем и энергосетей. У чувствительных людей иногда ухудшается самочувствие – появляются головные боли, слабость или скачки давления. Также при бурях G2 повышается вероятность наблюдения полярных сияний на более низких широтах.

Специалисты советуют следить за прогнозами и избегать физического переутомления в такие дни.

