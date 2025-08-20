Исследователи полагают, что лето 2024 года на Шпицбергене может служить прогнозом будущего таяния ледников в Арктике и дать "представление о том, что будет через 70 лет".

Таяние ледников превзошло все предыдущие наблюдения: по данным исследователей, Шпицберген потерял около одного процента своей общей массы льда только летом 2024 года - большая часть этой потери произошла всего за шесть недель. Об этом пишет Tagesschau.

Ледники Шпицбергена, расположенного к северу от Норвегии, потеряли гигантское количество льда летом 2024 года: исследователи подсчитали потерю в 61,7 гигатонны (с погрешностью 11,1 гигатонны). Это таяние "превзошло все предыдущие наблюдения", - пишет группа под руководством Томаса В. Шулера из Университета Осло в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что это означает потерю около одного процента от общей массы льда Шпицбергена. Шпицберген известен своими ледниками и северным сиянием. Главный остров также называется Шпицбергеном и является одним из самых северных населенных пунктов в мире. Данные были получены исследователями с помощью наблюдений, моделирования и дистанционного зондирования.

С учётом потери ледников в прилегающих районах, Баренцево море, на краю которого расположен Шпицберген, потеряло примерно 102,1 гигатонны льда (плюс/минус 22,9 Гт) за один год, согласно анализу. Это повлияло на уровень мирового океана: согласно анализу, это привело к повышению уровня моря чуть более чем на 0,27 миллиметра, из которых 0,16 миллиметра пришлось на таяние только на Шпицберген.

"Чтобы оценить экстремальную потерю массы ледника летом 2024 года", исследователи приводят сравнительные данные: Гренландский ледяной щит, как сообщается, потерял сопоставимое количество льда со Шпицбергеном за то же лето (55 Гт плюс/минус 35 Гт), но занимает площадь примерно в 35 раз большую. Такой большой ледник содержит больше льда и снега, а значит, изменения температуры могут занять больше времени, чтобы повлиять на всю его массу. Однако таяние льда зависит от многих факторов, включая рельеф. Большая часть таяния ледников в 2024 году пришлась на шестинедельный период устойчивой циркуляции атмосферы, которая привела к рекордно высоким температурам воздуха", - пишут исследователи.

Важно, что хотя такие условия редки в современных климатических условиях, прогнозы на будущее показывают, что такие уровни температур станут всё более распространёнными к концу XXI века, возможно, даже превысив показатели 2024 года.

Повышение уровня океана

Согласно новому исследованию, суша Земли высыхает так быстро, что теперь её вклад в повышение уровня моря больше, чем таяние ледников. Ученые обнаружили, что потеря воды из почвы, озёр и подземных водоносных горизонтов ускоряет повышение уровня моря, и эта тенденция к высыханию распространяется с угрожающей скоростью.

