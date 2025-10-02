В ВМС также объяснили, почему оккупанты атакуют дронами со стороны Черного моря.

Крымский мост до сих пор не разрушен Силами обороны Украины из-за того, что очень тщательно охраняется всеми имеющимися у оккупантов средствами.

Об этом УНИАН рассказал представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук. "Крымский канал фактически перегорожен, оккупанты выставляют и боновые, и баржевые заграждения - все максимально перекрыто...", - рассказал военный.

По его словам, до сих пор большинству людей не понятно, каким образом СБУ удалось в июне 2025 года привести в действие более 1 тонны взрывчатки, которая была тайно установлена под водой. Тогда была повреждена одна из опор моста, который россияне очень тщательно охраняют. Поэтому, как пояснил Плетенчук, найти на фоне плотных мер безопасности какую-то щель и устроить взрыв - высший уровень мастерства.

Видео дня

"Оккупанты в течение длительного времени топили в акватории различные объекты именно для того, чтобы исключить подобные действия. Там постоянно работает береговая охрана ФСБ, отслеживается подводная обстановка... С суши на мост заехать без проверки невозможно - даже сами россияне постоянно жалуются, что попасть на него - как пересечь государственную границу", - рассказал спикер.

Он добавил, что с воздуха полуостров и сам мост прикрывают различные средства - от дронов и до авиации оперативно-тактического уровня. Там дежурят такие БПЛА, как "Форпост", "Орион", Mohajer-6, все модели вертолетов, различные самолеты, даже периодически появляется истребитель 5-го поколения Су-57 в сопровождении других бортов.

"Они следят довольно серьезно и, пожалуй, это единственная причина, почему это сооружение (мост - УНИАН) до сих пор стоит", - подчеркнул Плетенчук.

Военные базы оккупантов, добавил представитель ВМС, так же прикрывают заграждениями, ПВО, дежурят катера, которые контролируют вход, в частности в бухту Севастополя, чтобы избежать возможных "сюрпризов" со стороны ВСУ.

Как отметил Плетенчук, в определенном смысле ВМС Украины стали частью противовоздушной обороны нашей страны, в частности, когда речь идет за Одессу. Ведь дроны противника заходят со стороны Черного моря, потому что с воды отражать такие атаки гораздо сложнее.

"Если в поле можно загнать пикапы с мобильными группами, то на море - это только корабли или катера. И мы эти цели встречаем первыми. Такая же ситуация на Киевщине, где дивизионы нашей речной флотилии отражают атаки дронов-камикадзе, которые идут вдоль русла реки Днепр - такую практику они тоже периодически применяют", - констатировал представитель ВМС.

Ситуация с Крымским мостом

Как писал УНИАН, капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что Крымский мост можно разрушить и, не исключено, что для этого накапливается ресурс. По мнению эксперта, если противник потеряет мост, это будет иметь геополитическое и имиджевое последствие для агрессора. Это можно, отметил Рыженко, в частности ракетами "Томагавк", передачу которых сейчас согласовывают США. В то же время надо принять во внимание мощные системы ПВО, охраняющие оккупированный полуостров.

Вас также могут заинтересовать новости: