Двое мотоциклистов получили тяжелые ожоги, когда их застала горячая зола на мосту.

На индонезийском острове Ява почти 1 000 жителей трех сел были вынуждены покинуть дома после нового извержения самого высокого вулкана страны - Семеру. По данным местного агентства по ликвидации последствий катастроф, жертв нет, однако риск остается высоким, пишет Sky News.

В то же время спасатели эвакуировали более 170 человек - среди них альпинисты, гиды, носильщики и туристы. Все они оказались заблокированными в районе кемпинга Рану Кумболо, когда вулкан начал выбрасывать облака горячего пепла.

"По данным геологической службы, потоки раскаленного пепла, камней, газа и лавы спускались по склонам Семеру до 13 километров. Столб горячего облака поднимался на высоту до двух километров, а густой пепел накрыл несколько сел, полностью заслонив солнце", - говорится в статье.

Местные СМИ сообщили, что двое мотоциклистов получили тяжелые ожоги, когда их застала горячая зола на мосту. Специалисты предупреждают, что часть альпинистов могла вдыхать вулканическую пыль, что представляет угрозу для здоровья.

По данным СМИ, в течение дня с вулкана сходили несколько потоков пирокластических масс - сверхбыстрых "земных лавин", которые, по данным Британской геологической службы, могут двигаться со скоростью сотни метров в секунду. Сейсмологи фиксируют рост активности и предупреждают, что продолжается эрупция - взрыв вулкана, извержение на поверхность Земли лавы, бомб и вулканического пепла, газов и пара.

Жителей призывают держаться подальше от русла реки Бесук Кобокан - главного пути движения лавы. Сейчас зона опасности установлена в радиусе восьми километров, но ее могут расширить.

Семеру - один из самых опасных вулканов региона

Семеру, также известный как Махамера, регулярно проявляет активность на протяжении двух веков. Во время последнего крупного извержения в 2021 году погиб 51 человек, сотни получили ожоги, а более 10 тысяч были вынуждены эвакуироваться.

Индонезия расположена на Тихоокеанском "Огненном кольце", где сосредоточены мощные тектонические разломы, поэтому землетрясения и извержения вулканов - часть повседневной реальности для миллионов людей.

Напомним, в августе в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. В пострадавших регионах велись поисково-спасательные работы, туда перебросили работников и технику из других провинций. Во время землетрясения дрожали дома и шаталась мебель, определенные здания были разрушены, под завалами искали людей. Известно, что Турция лежит на стыке трех тектонических плит - Евразийской, Аравийской и Анатолийской. Анатолийская плита продвигается на запад под давлением от двух других, что создает многочисленные разломы.

