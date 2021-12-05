Десятки людей получили ожоги и один человек погиб

Десятки человек пострадали из-за извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. Известно, об одном погибшем.

Об этом сообщает Channel News Asia.

Отмечается, что не все местные жители успели эвакуироваться и оказались заблокированными в домах. По словам замглавы администрации округа Масдар, из-за извержения вулкана пострадал 41 человек. У них диагностировали ожоги различной степени тяжести. Кроме того, известно об одном погибшем в округе Лумаджанг.

Местные жители оказались заблокированы в своих домах из-за стремительного движения лавы. Для их эвакуации привлекли вертолеты, потому что раскаленным вулканическим пеплом перекрыта одна из дорог и полностью уничтоженный мост.

Как ранее сообщал УНИАН, вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой 15 км. Власти ведут эвакуацию местных жителей.

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Автор: Анастасия Горбачева