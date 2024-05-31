Гора Мерапи, один из самых активных вулканов Индонезии, часто извергается с 16 века.

Извержение вулкана на индонезийском острове Ява подняло в небо на 2 км башню пепла, что вызвало предупреждение для людей, живущих поблизости.

Извержение вулкана Мерапи произошло в четверг около 13:00 по местному времени, пишет The Independent.

Вулкан изверг густые серые облака пепла, которые поднялись почти на 2 км над восточным склоном горы, говорится в заявлении индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий BNPB.

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Власти предупредили людей оставаться за пределами 4,5-километровой зоны отчуждения вокруг вулкана из-за потенциальной опасности, исходящей от потоков холодной лавы.

Холодный поток лавы представляет собой поток пепла, песка и гальки, который сносится дождем по склонам горы.

"Людям настоятельно рекомендуется держаться подальше от речных районов, берущих начало от вулкана Мерапи, и быть готовыми к потенциальной опасности лахара, которая может возникнуть, особенно во время дождя",- сказал представитель BNPB Абдул Мухари, используя местный термин, обозначающий холодный поток.

Извержение вулканов в Индонезии

Сильные дожди в начале этого месяца нанесли ущерб нескольким близлежащим районам, обрушив холодную лаву из Мерапи. Гора Мерапи, один из самых активных вулканов Индонезии, часто извергается с 16 века.

Тысячи людей живут на склонах вулкана, который расположен в 28 км к северу от города Джокьякарта, где проживает 2,4 миллиона человек. Несколько недавних извержений вулкана привели к гибели людей.

По меньшей мере 11 альпинистов погибли во время извержения Мерапи в декабре 2023 года, вызвавшего облако пепла, поднявшееся на высоту 3 км.

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