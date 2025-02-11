В целом из-за антициклона ситуация будет способствовать накоплению загрязняющих примесей в приземном слое воздуха.

Сейчас официальных данных о поступлении "грязного облака" нет. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, что якобы на этой неделе Киев и область накроет "грязное облако".

"Официально у нас таких данных нет", - отметила она и добавила, что в условиях антициклона ситуация всегда складывается так, что если в антициклоне слабые скорости ветра или же он вообще отсутствует, то это способствует накоплению в приземном слое воздуха загрязняющих примесей, которые есть от источников выбросов.

"Потому что когда воздушные потоки более интенсивные, то, конечно, они быстрее рассеиваются. А загрязняющие вещества - они, в принципе, те же остаются, которые и есть постоянно у нас", - отметила Птуха.

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Так, в целом из-за антициклона "ситуация будет способствовать накоплению этих примесей в приземном слое воздуха".

В то же время на уточнение, не идет ли сейчас речь о каком-то "грязном облаке", синоптик сказала: "Мы таких данных не можем подтвердить".

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что на Украину и столицу надвигается "грязное облако". По данным Ventusky, качество воздуха якобы начнет значительно ухудшаться с 13 февраля и постепенно накроет все регионы.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине сохранится морозная и сухая погода. Впрочем, в конце недели уже ожидаются некоторые изменения: атмосферное давление упадет и в ряде областей начнутся осадки.

По данным Кибальчича, под влиянием устойчивого и малоподвижного антициклона в ближайшие несколько дней в нашей стране будет преобладать сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением.

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